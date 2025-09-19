Как йогата помага за облекчаване на стрес и тревожност?

Йогата насърчава психическа и физическа релаксация, което подпомага намаляването на стреса и тревожността. Физическите пози развиват гъвкавостта, облекчават напрежението и намаляват болката.

Позите могат да помогнат за освобождаване на физически блокажи като мускулни възли и така да се освободи задържана емоция и напрежение. Те стимулират и отделянето на ендорфини – хормоните на щастието, които влияят положително върху начина, по който се справяте със стреса.

Фокусирането върху настоящия момент по време на практиката засилва осъзнатостта, подобрява концентрацията и балансира ума.

С нарастваща осъзнатост за преходната природа на телесните усещания, мисли и чувства може да стане по-лесно да се освободите от привързаност към положителни, отрицателни и неутрални преживявания. Така може да развиете чувства на любов, радост и спокойствие.

Какво казват изследванията за йога и стрес?

Има множество научни доказателства, че йогата облекчава стреса.

Според проучване от 2018 г. жени, практикували хатха йога 3 пъти седмично в продължение на 4 седмици, съобщават за значително намаляване на стрес, депресия и тревожност след 12 сесии.

Това предполага, че йогата може да бъде допълващо средство и да намали нуждата от медикаменти.

Малко проучване от 2020 г. сред мъже показва, че йога разтяганията намаляват нивата на кортизол и стимулират парасимпатиковата нервна система, която насърчава релаксацията.

Друго изследване от 2020 г. открива, че 11-минутна практика на йога нидра в рамките на 30 дни намалява нивата на стрес, подобрява благосъстоянието и качеството на съня.

Как да използваме йогическо дишане за облекчаване на стрес

Дихателните упражнения (пранаяма) ви учат да се отпускате, да регулирате дъха си и да дишате дълбоко. Това успокоява ума и тялото, подобрява съня и насърчава осъзнатост.

Популярни видове пранаяма:

дишане през редуващи се ноздри (нади шодхана)

уджайи дишане

„огнено дишане“ (капалабхати)

лъвско дишане (симхасана)

сitali дишане

„бръмчаща пчела“ (бхрамари)

Йога пози за облекчаване на стрес

Котка-Крава (Марджариасана – Битиласана)

Помага да свържете дишането с движението, успокоявайки ума.

Позата на детето (Баласана)

Насърчава вътрешен фокус, възстановява енергия и подпомага релаксацията.

Крака върху стената (Випарита Карани)

Дава дълбока почивка, подобрява кръвообращението и лимфния поток.

Позата на труп (Шавасана)

Фокусирайте се върху дишането, докато отпускате напълно тялото и ума.

Медитация в йога за облекчаване на стрес

Медитацията може да се практикува отделно или като част от асана. Съществуват седящи, стоящи, ходещи и легнали форми.

Йога нидра (йогически сън) е водена медитация, която осигурява дълбока релаксация, намалява стреса и подпомага съня.

Съвети при използване на йога за намаляване на стрес

Освобождавайте негативността по време на практиката чрез осъзнатост, приемане и откъсване от мислите.

по време на практиката чрез осъзнатост, приемане и откъсване от мислите. Използвайте техники и извън постелката – организирайте графика си, хранете се здравословно, прекарвайте време сред природата.

Ако йогата ви причинява повече стрес, консултирайте се с инструктор или лекар преди да започнете нова рутина.

Йога, медитацията и дихателните практики са прекрасни начини да намалите стреса, да възстановите енергията си и да подобрите общото си благосъстояние. Открийте кои техники ви носят най-голяма полза и им се насладете.

