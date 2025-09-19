РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Борисов и Пеевски лъжат обществото от 20 години, заявиха от ПП-ДБ в своя декларация

Борисов и Пеевски лъжат обществото от 20 години, заявиха от ПП-ДБ в своя декларация

От парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ излязоха с остра декларация срещу лидерите на ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“. Според тях Бойко Борисов и Делян Пеевски „лъжат българското общество от близо 20 години“, а стабилността на управлението може да се поддържа единствено „с жесток терор, основан на лъжи и насилие“.

Съпредседателят на групата Николай Денков заяви от парламентарната трибуна, че управляващите използват „схеми и манипулации“, за да държат в подчинение разследващи органи и съдебната система. Той даде пример с продължаващото задържане на варненския кмет Благомир Коцев, както и с бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов, като подчерта, че правосъдието се прилага избирателно. Денков посочи и случая с човек, свързван с наркоканали, който бил освободен веднага след предаването си, за разлика от кмета.

„Ние няма да се правим, че не забелязваме насилието. То вече става системно и зловещо“, каза Денков, като подчерта, че арестите на невинни граждани и смъртни случаи при задържане са „тежка форма на държавно насилие“.

Денков завърши с призив депутатите да изберат дали да защитават интересите на „няколко олигарси“ или да работят за справедлива държава. „Аз избирам България с главно Б“, заключи той, цитирайки думи на Линкълн: „ Може да излъжете много хора за кратко време и един човек за дълъг период. Но не можете да лъжете много хора за дълъг период“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени