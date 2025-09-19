Борисов и Пеевски лъжат обществото от 20 години, заявиха от ПП-ДБ в своя декларация

От парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ излязоха с остра декларация срещу лидерите на ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“. Според тях Бойко Борисов и Делян Пеевски „лъжат българското общество от близо 20 години“, а стабилността на управлението може да се поддържа единствено „с жесток терор, основан на лъжи и насилие“.

Съпредседателят на групата Николай Денков заяви от парламентарната трибуна, че управляващите използват „схеми и манипулации“, за да държат в подчинение разследващи органи и съдебната система. Той даде пример с продължаващото задържане на варненския кмет Благомир Коцев, както и с бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов, като подчерта, че правосъдието се прилага избирателно. Денков посочи и случая с човек, свързван с наркоканали, който бил освободен веднага след предаването си, за разлика от кмета.

„Ние няма да се правим, че не забелязваме насилието. То вече става системно и зловещо“, каза Денков, като подчерта, че арестите на невинни граждани и смъртни случаи при задържане са „тежка форма на държавно насилие“.

Денков завърши с призив депутатите да изберат дали да защитават интересите на „няколко олигарси“ или да работят за справедлива държава. „Аз избирам България с главно Б“, заключи той, цитирайки думи на Линкълн: „ Може да излъжете много хора за кратко време и един човек за дълъг период. Но не можете да лъжете много хора за дълъг период“.