Ивелин Михайлов прогнозира, че Борисов ще бъде застигнат от съдбата на Доган

Ивелин Михайлов коментира пред медиите, че „Величие“ вижда алтернатива за България в партия на Румен Радев. Той интерпретира вчерашния вот на недоверие като отдръпване на Бойко Борисов от управляващото мнозинство, като отбеляза, че лидерът на ГЕРБ не е участвал в гласуването. Според Михайлов това показва, че Борисов не подкрепя кабинета, защото смята, че той не работи ефективно.

„Съдбата на Ахмед Доган предстои и за Бойко Борисов„, убеден е лидерът на „Величие“. Освен това Михайлов декларира, че ако държавният глава Румен Радев създаде политическа партия и влезе в парламента, „Величие“ ще го подкрепи напълно. Депутатът прогнозира, че при нови избори Радев може да получи между 70 и 100 места в Народното събрание, което според него ще преобърне ситуацията в българската политика.

„Вариантът е идването на президента. С него има партии, които ще образуват мнозинство. Борисов може да бъде истинска опозиция, а Пеевски – изхвърлен от политиката,“ заяви Михайлов.

Той анализира и сутрешната словесна размяна на реплики между Борисов и Пеевски. Според него става ясно, че натискът е от страна на Пеевски, който вече раздава заповеди на Борисов. Михайлов добави, че ако Борисов има останала чест, трябва да заеме позиция, защото поведението му вече не съответства на познатия образ на лидера на ГЕРБ. Михайлов описа герберския водач като „малко сритано кученце, което скимти в ъгъла – пекинез на Пеевски“.