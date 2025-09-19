Ceva Logistics изгражда мрежа от батерийни центрове в целия Европейски съюз

Подкрепена от многомилионна инвестиция, френската логистична компания Ceva Logistics обяви, че до 2027 г. ще изгради мрежа от специализирани центрове в 10 европейски държави. Първите обекти ще заработят във Франция, Обединеното кралство и Испания до края на тази година. Допълнителни центрове ще бъдат открити в Германия, Италия, Полша, Швеция, Швейцария, Нидерландия и Чехия.

Три стълба

През следващите пет години в Европа се очаква около осем милиона литиево-йонни батерии да достигнат края на жизнения си цикъл, което прави предизвикателството с тяхното рециклиране и повторна употреба все по-належащо. Новата услуга на Ceva се базира на три основни направления:

Събиране и транспорт – компанията ще прибира използвани батерии от дилъри, търговци и центрове за автомобили за скрап (ELV) в цяла Европа.

– компанията ще прибира използвани батерии от дилъри, търговци и центрове за автомобили за скрап (ELV) в цяла Европа. Разширени услуги – логистичните центрове ще извършват диагностика, разглобяване, регенерация и възстановяване на батериите, за да се извлече максимална стойност.

– логистичните центрове ще извършват диагностика, разглобяване, регенерация и възстановяване на батериите, за да се извлече максимална стойност. Проследимост – всяка батерия ще се следи в реално време, което ще гарантира прозрачност и съответствие със строгите регулаторни изисквания.

Пилотен обект

Центровете ще бъдат разположени в логистичните хъбове на Ceva за готови автомобили и ще разполагат със защитени складови помещения, контейнери с контролирана температура и работилници за диагностика и разглобяване. Пилотен обект, открит през 2022 г. в Гисленгхен, Белгия, продължава да доказва ефективността на концепцията.

Главният изпълнителен директор на компанията Матьо Фридберг заяви:

„Автомобилната индустрия преминава през значителни промени с възхода на електромобилите. Като се има предвид предизвикателството с рециклирането и повторната употреба на батерии, за нас беше от съществено значение, използвайки нашия логистичен опит, да предложим надеждни и устойчиви решения, които да подпомогнат автомобилния сектор в укрепването на кръговата икономика.“