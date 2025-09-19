След 1 януари по всички договори ще се запазят условията, при които са подписани

От 1 януари 2026 г. в България ще бъде въведено еврото при фиксиран курс 1 евро = 1.95583 лева. В тази връзка продължават и срещите из страната, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото у нас. Министри и експерти отбелязват, че преходът ще бъде организиран така, че да не се влоши финансовото положение на потребителите.

Ясно е, че сумите по всички банкови сметки в лева – фирмени и на гражданите, ще бъдат автоматично превалутирани по курса на Българската народна банка. Закръгляването ще става до втората цифра, като ще се взима предвид третата цифра след десетичната запетая. По отношение на всякакъв вид договори, които вече са сключени, ще се запазят съгласуваните условия.

Според обявения график, в периода

между 8 август 2025 и 8 август 2026 г. цените ще се изписват едновременно в лева и в евро.

При плащане в лева търговците ще връщат рестото в евро. Уточняване се още, че закупените онлайн стоки в лева, при които се направи рекламация след 1 януари 2026 г., парите ще се възстановяват на потребителите в евро.

Директорът на Националната агенция за приходите (НАП) – София област Валя Крумова отбелязва, че един от основните въпроси за данъчно задължените лица е свързан с подаването на данъчните и осигурителните декларации. Тя посочва, че декларациите за отчетния период 2025 г., които ще се подават през 2026 г., ще бъдат изготвени в лева.

Съгласно нормативните разпоредби,

в момента върху касовите бележки се изписват: лева – евро – фиксинг.

От 1 януари 2026 г. водеща валута ще бъде еврото, а левовата стойност ще се отбелязва след него. Тази практика ще продължи до август 2026 г., след което на касовите бележки ще остане изписано само евро.

НАП вече извършва проверки дали касовите апарати отразяват и двете валути. От приходната агенция уточняваот, че търговците не са задължени във фактурите си през януари да посочват и левове, и евро – достатъчно ще е да отбележат сумите само в евро.

Информационните срещи в цялата страна продължават.

В събитията са включени водещите институции в процеса по въвеждане на единната европейска валута у нас – Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и други. Целта на националната информационна кампания е да се предостави ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса.