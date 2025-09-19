Съдебен иск за милиони британски паунда грози шефа на „Дойче банк“ Кристиан Севинг

Главният изпълнителен директор на „Дойче банк“ Кристиан Севинг ще бъде посочен като ответник по съдебен иск, внесен в Лондон от петима бивши служители на германския кредитор, които искат обезщетение за стотици милиони паунда, твърдят запознати с въпроса лица. Очаква се делото да бъде заведено през следващите седмици срещу Севинг, бивши ръководители на „Дойче банк“ и самата банка, добавят източниците.

Вероятната претенция ще е, че Севинг е ръководил опорочен вътрешен одит, който е допринесъл за произнесени осъдителни присъди на петимата бивши служители от милански наказателен съд през 2019 г., които впоследствие бяха отменени. Банкерите бяха осъдени на до четири години и осем месеца затвор за съучастие във фалшиво счетоводство и манипулиране на пазара в скандал, включващ италианската банка „Монте дей Паски ди Сиена“, въпреки че никога не са излежавали наказанията, които бяха отменени през 2022 година.

Запознати с въпроса лица предупреждават, че подробностите, свързани с делата, все още могат да се променят, докато исковете не бъдат внесени официално. „Дойче банк“ вече е получила иск за 152 милиона евро във Франкфурт от друг банкер, осъден по делото в Милано – Дарио Ширалди, който твърди, че наказателното производство и резултатът от него в по-долната инстанция са навредили на кариерата му. Ширалди заведе делото си срещу германския кредитор през миналата година след провала на преговорите за споразумение и в него не е посочен Севинг като страна по това производство.

Очаква се петимата банкери, които са работили във Великобритания за „Дойче банк“, да повторят аргументите на Ширалди, че докладът, изготвен под председателството на Севинг, е опорочен, което е навредило на кариерата им, добавят запознатите с темата лица.

Когато апелативните съдии отмениха първоначалното съдебно решение през 2022 г., те критикуваха както одита на „Дойче банк“, така и разпореждането на по-долната инстанция на него. Еднодневна медиационна сесия, проведена в Лондон на 8 септември между представители на кредитора и банкерите, не успя да приключи със споразумение, което отвори пътя за официално завеждане на дело във Висшия съд на Лондон.

Досега „Дойче банк“ отказва да разкрие каквито и да било клаузи за съдебния спор, който беше разкрит за първи път в годишния ѝ доклад през март. Кредиторът заяви, че „счита всички подобни искове за напълно неоснователни и ще се защити енергично срещу тях“.

Очаква се производствата, които ще бъдат заведени в английските съдилища, да удължат допълнително сагата, която се проточи повече от десетилетие, но в която ролята на Севинг стана очевидна едва наскоро.

Шестимата бивши банкови служители бяха замесени в сделка за 2.2 милиарда евро с „Монте дей Паски ди Сиена“, започнала през 2008 г., която по-късно привлече регулаторен контрол и накара банката да разпореди през 2013-а вътрешно разследване, ръководено от Севинг – тогавашен ръководител на одита. Това разследване стана крайъгълен камък на процеса в Милано, в който прокурорите твърдят, че сделки, организирани от банкерите, са помогнали на италианския кредитор от Сиена да прикрие загуби за стотици милиони евро между 2008 и 2012 година.