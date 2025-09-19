FedEx предвижда загуби от 1 млрд. долара заради края на изключението „de minimis“

Американската куриерска компания FedEx обяви в презентация в четвъртък (18 септември), че глобалната търговска среда ще създаде предизвикателства за фирмата в текущата ѝ финансова година и загуби на стойност около 1 милиард долара. При огласяването на тримесечния отчет на компанията в четвъртък, ръководството обясни, че основната причина за този негативен резултат е решението на Съединените щати да премахнат изключението de minimis за по-малки пратки. То позволяваше на пакети на стойност под 800 долара да влизат на американска територия без мита.

Краят на de minimis настъпи за колети от Китай и Хонконг на 2 май и за всички други държави на 29 август. През първото тримесечие на текущата финансова година на FedEx, приключило на 31 август, компанията отчете загуби от 150 милиона долара поради този фактор.

„По-голямата част от тези 150 милиона долара са загуби от намаление на приходите от продажби – най-вече заради премахването на изключението за пратки от Китай към САЩ,“ каза Бри Кареър, директор по клиентските услуги на FedEx. За цялата финансова година куриерската фирма очаква загуби от около 150 милиона долара на тримесечие, допълнителни 100 милиона долара, отнети от печалбата заради глобалната промяна на de minimis в края на август и 300 милиона долара допълнителни разходи, обясни Кареър.

„Тези 1 милиард долара загуби са резултат основно на намаляването на приходите, защото линията Китай – САЩ е много печеливша за нас,“ добави тя. FedEx планира да ги компенсира с 1 милиард долара спестявания, произтичащи от трансформационните промени в компанията.

В същото време, вътрешният пазар в Съединените щати отчита 3.5-процентен ръст на обема на пакетите спрямо същия период на предходната година. Докато международният износ е намалял с 3%, а международният вътрешен обем с 0.9%, американският вътрешен пазар е нараснал с 4.7%, според финансовите и оперативни данни от 18 септември.

„Постигнахме стабилно тримесечие в съответствие с очакванията ни за този период, въпреки значителните колебания и несигурност в глобалната търговска среда,“ каза президентът и главен изпълнителен директор на FedEx Радж Субраманиам. Компанията коригира своята мрежа според промените в търсенето, намалявайки капацитета си по линията Китай – САЩ и увеличавайки този от Азия към Европа.

„След пълното премахване на изключението „de minimis“ в Съединените щати през миналия месец, работихме в тясно сътрудничество с клиентите, за да им помогнем да запазят ефективен достъп до важния американски пазар“, каза Субраманиам. „Тъй като голяма част от обема на „de minimis“ идваше от Китай, използвахме опита си от май, за да помогнем на клиентите и в други региони да се адаптират към премахването на изключението.“

За предстоящия пик на търговията през празничния сезон, Кареър очаква „умерен“ ръст с едноцифрени проценти в среднодневния обем, като основен двигател ще са най-големите B2C клиенти на компанията. FedEx ускорява развитието на изкуствения интелект (AI), използвайки данните от 17 милиона пакета, които обработва всеки ден, и позицията си в глобалната търговия, добави Субраманиам. „Ще продължим да ускоряваме две ключови направления: внедряване на AI във всички дейности на компанията и изследване на нови модели за приходи, които използват уникалните ни активи,“ каза той.