Всеки понеделник в училищата в София да се пускат химните на България и на Европа, предлага Васил Терзиев

Кметът на София Васил Терзиев предлага всяка седмица учебният ден в столичните училища да започва с изпълнение на химните на България и на Европа. Освен това той дава идея учениците от първи до четвърти клас всеки учебен ден да започват с кратка физическа активност. Инициативите са обявени на сайта на общината и ще бъдат внесени за разглеждане в Столичния общински съвет (СОС).

Терзиев обяснява, че химните не са само протокол, а символи на принадлежност и заедност, които напомнят за историята и гордостта ни като българи и същевременно за европейското ни бъдеще. По думите му общността формира народа и дава посока и сила за съвместна работа в името на споделените ценности.

Градоначалникът подчертава, че училището е не само място за учене, но и за формиране на дух и чувство за принадлежност, където децата израстват като личности и като част от общността.

За втората си инициатива общината подготвя упражнения и танци, които ще бъдат достъпни за всички училища. Целта е децата да започват учебния ден с енергия и усмивка, като същевременно се възпитава любов към движението и се подпомага здравословното им развитие.

Терзиев посочва, че София се нуждае от нови традиции, които да обединяват поколенията и да изграждат ценности. Той вярва, че тези малки стъпки ще помогнат на децата да бъдат по-уверени, свързани помежду си и по-щастливи както в училище, така и в живота.

Кметът е обсъдил двете си инициативи с дългогодишния началник на Регионалното управление на образованието за София-град Ваня Кастрева, с новия директор Елеонора Лилова, с председателя на Съюза на ръководителите в образованието Асен Александров, както и с общинските съветници Цветелина Симеонова-Заркин и Диян Стаматов.