Столични криминалисти разследват жестоко убийство в кв. „Борово“

нож

Криминалисти от Столична дирекция на МВР и колегите им от Шесто РПУ разследват жестоко убийство, извършено в столицата. В квартал „Борово“ е бил убит мъж, като престъплението е извършено с невиждана жестокост – той е бил прободен в окото с остър предмет, като оръжието е проникнало в мозъка.

Според неофициална информация, криминалистите от СДВР и колегите им от Шесто РПУ са задържани двама познати на убития, които са заподозрени за престъплението.

По първоначални данни убийството е следствие на разгорял се битов скандал. Разследването продължава под надзора на Софийската градска прокуратура.

