Българската икономика поддържа стабилен растеж с 3.4% през второто тримесечие

Българската икономика демонстрира стабилност и устойчив растеж. Брутният вътрешен продукт е нараснал през второто тримесечие с 3.4% на годишна база и се е разширил с 0.9% спрямо първото тримесечие, по последни данни на НСИ и Евростат. Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов, който проведе среща с представители на Международния валутен фонд (МВФ). Екипът, воден от Фабиан Борнхорст, е на посещение в България за редовната годишна мисия на МВФ у нас. На срещата участва и заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов.

По време на срещата бяха дискутирани актуални въпроси, свързани с икономическото развитие на страната, прилаганите политики и бъдещи перспективи, подобряване на бизнес средата и предизвикателствата пред бизнеса, както и изпълнението на основната национална стратегическа цел – въвеждане на единната европейска валута.

Икономическият министър изтъкна, че предстоящото ни приемане в еврозоната ще допринесе за подобряване на бизнес климата в България. „Това е стъпка, която ще премахне валутния риск, ще намали транзакционните разходи и ще улесни достъпа до финансиране и търговията“, допълни той.

По неговите думи следващата голяма цел е присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), което ще доведе до по-сигурна среда за инвеститорите. „Членството в Шенген и напредъкът към присъединяването ни към ОИСР са доказателство за стабилността и предвидимостта на страната, което прави България още по-привлекателна за международни партньори“, каза той.

Министър Дилов изтъкна, че подкрепата за българската индустрията е основен фокус в работата на министерството, за да стане по-конкурентоспособна и енергийно ефективна, както и да се подпомогне дигитализацията на предприятията. „Диалогът с бизнеса е изключително важен за нас в този процес“, подчерта той.

Икономическият министър посочи, че

се работи по изготвяне на Национална индустриална стратегия на България,

чието разработване е в партньорство с Европейската комисия и международни консултанти и ще очертае приоритетите на страната в областта на индустриалното развитие до 2030 година. По думите му в нея ще бъдат обхванати ключови направления като добивната и преработващата промишленост, индустриалната инфраструктура и технологиите за нулеви нетни емисии. Той съобщи, че важна част от стратегията ще бъде интегрирането на европейските регламенти за суровини от критично значение, както и за нисковъглеродни технологии, които да осигурят устойчивост и конкурентоспособност на българската индустрия в контекста на климатичните цели на Европейския съюз.

„Подобряваме работата на търговските представители зад граница,

за да търсят нови пазарни възможности за българския бизнес, особено ако са подкрепени с добре координирана индустриална политика“, заяви Дилов.

На срещата стана ясно, че министерството работи и по актуализация на Национална стратегия за малките и средните предприятия (МСП), като основен стратегически документ, като рамка, чрез която да бъде осигурена целенасочена подкрепа за тези фирми в България. Министър Дилов посочи, че МСП са важна част от икономиката на страната, като представляват над 99% от предприятията у нас.

Националната стратегия има за цел да подкрепи предприятията по време на целия им жизнен цикъл, да повиши тяхната конкурентоспособност, да насърчи развитието на предприемаческата екосистема и да осигури последователност на политиката за насърчаване на малките и средни предприятия.