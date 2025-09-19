В БНТ планират стачка – искат 30% увеличение на заплатите

Служители на Българската национална телевизия заявиха готовност да започнат стачни действия от 24 септември (сряда) с основно искане – повишаване на възнагражденията с близо 30% и подобряване на условията на труд.

От стачния комитет уточняват, са уведомили генералния директор Емил Кошлуков за намеренията си за провеждане на стачката от 24 септември до 1 октомври. В този период обществената телевизия няма да спира излъчването си, но новините ще се съобщават в телеграфен стил.

Все още има шанс стачката да бъде отменена, но това зависи от предстояща среща с Емил Кошлуков, насрочена за 23 септември, понеделник, уточняват от стачния комитет, цитирани от БНР.

Припомняме, че Емил Кошлуков е един от петимата кандидати за генерален директор на Българската национална телевизия. Очаква се до 2 октомври СЕМ да обяви имената на допуснатите до процедурата, а до 9 октомври – на тези, които ще бъдат изслушани. Така името на новия генерален директор на БНТ ще стане известно на 16 октомври.

Освен Кошлуков документи са подали Свилена Димитрова, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова.