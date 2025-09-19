В Молдова вицепрезидентът връчи награда за есе на девойка, събуждаща се с „Вяра“ на Вапцаров

Вицепрезидентът Илияна Йотова връчи голямата награда от конкурса на Българското национално радио за есе за ученици и студенти от българската диаспора в Молдова и в Украйна на 17-годишната Ксения Дечева. Церемонията се състоя в сградата на филиала на Русенския университет в молдовския град Тараклия.

Вицепрезидентът Йотова сподели, че си представя колко трудно е било на участниците в конкурса, които въпреки всичко са я изненадали с невероятните теми, които са разглеждали, със сюжетите, представени на прекрасен книжовен български език, с доброто познаване на българската история, литература и култура.

Илияна Йотова разказа, че есето на 17-годишната победителка Ксения Дечева – ученичка в Теоретичен лицей „Олимпий Панов“ в град Тараклия, я е развълнувало с личната трагедия на момичето.

Вицепрезидентът уточни, че Ксения намира упование и сила да живее, защото знае наизуст „Вяра“ на Вапцаров и всяка сутрин, когато е най-тъмно и чака новия ден и новата надежда, тя си повтаря прочутото стихотворение.

От своя страна Ксения разказа, че в есето си е изляла сърцето и душата. Тя призна, че вярва в Бог, в себе си, в хората, които я окуражават, и в това, че скоро ще оздравее напълно.

В първата възрастова категория журито отличи творбите на Евгения Нанкова (14 г.) от украинския „Каменски лицей“, Рената Иванова (17 г.) от Българо-украинския културно-образователен център „Медиа“ Даря Кара (13 г.) – от Българското неделно училище „Изворче“ към украинския Българския културен център „Академик Александър Теодоров – Балан“ и Максим Димов (17 г.) от Българо-украински културно-образователен център „Медиа“.

Поощрителни награди получиха Димитър Станков (15 г.) и Мария Деде (12 г.) от Българския културно-просветен център „Аз Буки Веди“ при Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“, както и Арина Волинец (12 г.) – ученичка в молдовския Теоретичен лицей „Васил Левски“.

Във възрастовата категория над 18 години бе отличен Ростислав Деченко от Украйна, на когото ще бъде предоставена възможност за стаж в Българското национално радио.

По повод инициативата генералният директор на БНР Милен Митев отбеляза, че медиите са не само източник на информация, но и своеобразен мост между хората, културите и поколенията.

От БТА припомнят, че конкурсът за есе е част от усилията на БНР да укрепят връзката с българските общности по света. Инициативата се осъществява под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова и с подкрепата на Министерството на образованието и науката на България.

Церемонията бе съпътствана от музикална програма на фолклорна група от Оркестъра за народна музика на БНР и квартет „Светоглас“.