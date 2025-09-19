„Търговска лига – ГАЦ“ придобива 100% от капитала на ПОД „Даллбогг: Живот и Здраве“

Комисията за финансов надзор разреши на „Търговска лига – Глобален аптечен център“ АД да придобие пряко акционерно участие в капитала на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД в размер на 100 процента. Към момента на искането компанията купувач притежава непряко 86% от капитала на пенсионноосигурителното дружество, в резултат на което не е налице промяна в контрола над него.

С решение на съвета на директорите на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД от октомври 2020 г. е учредено „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД. От 2021 г. то има издадена пенсионна лицензия, която му дава право да извършва дейност по допълнително пенсионно осигуряване.

То управлява Универсален, Професионален и Професионален пенсионен фонд.

В портфейла на пенсионноосигурителното дружество са още Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“ (от юни 2022 г.) и Фонд за разсрочени плащания „ДаллБогг: Живот и Здраве“ (от февруари 2024 г.).

Внесеният капитал на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД е 10 210 000 лв., а едноличен собственик е Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД.

Пенсионноосигурителното дружество се управлява от петчленен съвет на директорите, в който са Тихомир Каменов – председател, Тони Веков – изпълнителен директор, Ангел Терзиев – изпълнителен директор, Мартин Митев и Цветан Василев – независими членове.