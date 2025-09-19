РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Кристалина Георгиева: Независимостта на централните банки е критично важна

Кристалина Георгиева може да се пребори за втори петгодишен мандат начело на МВФ

Независимостта на централните бавнки е критично важна, отбеляза на управляващият
директор на МВФ Кристалина Георгиева преди ежегодната лекция „Мишел Камдесю“ във
Вашингтон. Първо, живеем в свят на дълбока несигурност, с тектонични размествания в глобалната търговия и продължаващо геополитическо напрежение – като всичко това може да има значително въздействие върху растежа и инфлацията.

Второ, дори в свят на дълбоки промени, капиталът все още преминава през границите в търсене на добри инвестиции и силна възвръщаемост. А историята ни учи, че отворените капиталови сметки помагат за насочване на спестяванията там, където са най-необходими, като това подобрява
перспективите за растеж и същевременно създава силни стимули за разумни политики в получаващите икономики. По същия начин гъвкавите обменни курсове остават фундаментално важен инструмент за държавите при приспособяването към шокове.

Трето, дори така, всекидневната реалност за политиците в множество икономики често изисква трудни компромиси в справянето с волатилни капиталови потоци и в същото време запазване на макроикономическа и финансова стабилност.

Предвид тази реалност, може да има ползи от използването на различни политически инструменти отвъд фискалната политика, лихвената политика и микропруденциалната регулация и надзор, фокусирани върху банковата индустрия.

Като отчита това, Интегрираната политическа рамка (ИПР) на МВФ предоставя на политиците така
необходимите напътствия как най-добре да използват разширен набор от инструменти – когато е необходимо – за да се справят с шокове, да засилват устойчивостта и да укрепват доверието.

Тези ИПР инструменти включват валутни интервенции, макропруденциални мерки и мерки за управление на капиталовите потоци.

Нашата Рамка осигурява напътствия как да се гарантира, че всяко прибягване до тези инструменти е добре калибрирано и минимизира нежеланите странични ефекти. И изтъкваме, че използването на тези инструменти не бива никога да замества нужните фискални и монетарни корекции.

Във Фонда ние също така отчитаме, че някои държави може би изчерпват конвенционалните монетарни възможности, докато търговските шокове и други фактори тежат върху
продължаването на растежа. Това може да тласне държавите към обмисляне на
неконвенционални монетарни инструменти.

Но ние подчертаваме, че както независимостта на централните банки, така и ясната комуникацията са критично важни и това важи с двойна сила, когато се прибягва до неконвенционални монетарни
инструменти.

