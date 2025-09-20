Външно министерство: Нарушаването на въздушното пространство на Естония е провокация срещу Източния фланг на НАТО

Нарушаването на въздушното пространство на Естония е провокация срещу европейските съюзници на Източния фланг на НАТО, обявиха от българското Министерство на външните работи в социалната мрежа „Екс“.

От екипа на министър Георг Георгиев отбелязват, че международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани.

Припомняме, че вчера три руски изтребителя навлязоха във въздушното пространство на Естония в продължение на 12 минути.

В същото време от руското министерство на отбраната отричат негови изтребители да са нарушавали въздушното пространство. В съобщение в „Телеграм“ те отбелязват, че трите самолета не са нарушили границите на други държави – те са прелетели над неутрални води на Балтийско море, докато са се придвижвали от северозападна Русия към Калининград.

Американският президент Доналд Тръмп коментира, че случилото се не му харесва и че може да стане голям проблем.