Кметът Терзиев иска международни експерти да оценят състоянието на „Топлофикация“

По повод протеста на жители на „Дружба-2“, които негодуват заради планиран ремонт на столичната „Топлофикация“, който ще ги остави без топла вода и парно за три месеца, кметът на София – Васил Терзиев излезе с позиция във „Фейсбук„.

Можем да говорим много за това как стигнахме дотук и кои са виновниците – каква е историята на дружество с над 2 милиарда лева дълг, стара топлопреносна мрежа и клиенти, които не могат да разчитат на предлаганата услуга. Но най-важният разговор е за това какво ще направим, за да променим текущото състояние на „Топлофикация”, написа кметът Терзиев.

След това той уточнява, че негова инициатива е създадена работна група заедно с общински съветници, която да подготви външен технически, финансов и бизнес одит на „Топлофикация“.

Целта е международни експерти да оценят реалното състояние на дружеството и след това общиските съветници да разгледат различни варианти за неговото управление -включително и възможността да се привлече чуждестранен оператор с опит.

Кметът е категоричен, че общинските активи могат да бъдат управлявани успешно – по начин хората да получават качествени услуги, а Общината да има стабилни приходи. Като добър пример той дава „Софийска вода“, отбелязвайки, че през последните години загубите на вода са намалели значително, което означава и по-малко източване на язовир „Искър“, въпреки нарасналото потребление в града.

По отношение на „Топлофикация“ Терзиев добавя, че дружеството не трябва да остава машина за дългове и зависимост; че то има нужда от смели реформи, които обаче сегашният модел на управление не може да осигури.

За мен е приоритет като община да защитим интереса на гражданите и да гарантираме, че те ще получават качествена и надеждна услуга на поносими цени. Надявам се и на подкрепа от страна на Общинския съвет за предстоящото предложение да преминем към задълбочен анализ и

последваща концесия на дружеството, пише столичният градоначалник.

Терзиев уточнява и че днес е изпратил официално искане до „Топлофикация“ за подробен график на ремонтите, за да може да се гарантира топлоподаването в трите детски градини и трите училища в квартал „Дружба-2“.