Nvidia инвестира 5 млрд. долара в Intel за разработване на AI инфраструктура

Водещият производител на чипове Nvidia, обяви в четвъртък (18 септември), че ще инвестира 5 милиарда долара (4.23 млрд. евро) в Intel и ще си сътрудничи с изпитващата трудности полупроводникова компания по нови продукти.

Двете фирми ще обединят усилия за разработване на персонализирани центрове за данни, които са гръбнакът на инфраструктурата за изкуствен интелект, както и продукти за персонални компютри, съобщиха от Nvidia в прессъобщение. Nvidia уточни, че ще изразходва 5 млрд. долара за закупуване на обикновени акции на Intel на цена от 23.28 долара за акция. Инвестицията подлежи на регулаторно одобрение.

„Това историческо сътрудничество обединява плътно AI и ускорената изчислителна платформа на Nvidia с процесорите на Intel и огромната x86 екосистема – сливане на две световнокласни платформи,“ заяви Дженсън Хуанг.

„Заедно ще разширим нашите екосистеми и ще положим основите на следващата ера на изчисленията.“

Двете компании обявиха, че ще работят върху „безпроблемно свързване“ на своите архитектури.

За центровете за данни Intel ще произвежда персонализирани чипове, които Nvidia ще използва в своите AI инфраструктурни платформи. За продуктите за персонални компютри Intel ще изработва чипове, интегриращи технологии на Nvidia.

През последните години Intel изостана още повече на фона на бума в изкуствения интелект, който изведе Nvidia до позицията на най-ценната компания в света.

В предварителната търговия акциите на Intel скочиха с 30%, докато тези на Nvidia нараснаха с почти 3 процента.