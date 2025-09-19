iPhone 17 излезе по магазините по света в петък и предизвика опашки от Пекин до Лондон

За първи път бяха представени iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air, както и нови модели Apple Watch и AirPods.

Макар че устройствата бяха налични за предварителни поръчки в САЩ от 12 септември, глобалното им пускане е от особено значение, тъй като Apple се бори с нарастваща конкуренция на международните пазари.

Един от тези пазари е Китай, където клиенти чакаха с часове – дори през нощта – за да се сдобият с новия iPhone.

Първи на опашката в основния магазин на Apple в Саньлитун, Пекин, тази сутрин беше Лю (пожелал да не разкрива пълното си име), който разказа че чака от 23:00 ч. местно време в четвъртък, за да вземе iPhone 17 Pro Max. Той сподели, че е развълнуван от новия цвят и дизайна на телефона, който според Apple подобрява охлаждането на устройството.

Любопитно е също казаното от Лю, че е преминал от Huawei към Apple през последните години и предпочита iPhone за ежедневна употреба и забавления.

Друг купувач, представил се само с фамилията Ян, бивш потребител на Xiaomi, отбеляза, че е чакал да се сдобие с новия iPhone, тъй като предпочита операционната му система.

И Лю, и Ян очакват много китайски потребители да купят първия си iPhone тази година заради новите функции, включително по-голямото вътрешно пространство за съхранение.

Ако тази тенденция се потвърди, това ще бъде добра новина за Apple, която загуби пазарен дял в Китай за сметка на конкуренти като Huawei и Xiaomi.

След години на лидерство в региона, Apple вече държи едва 10% от пазара на смартфони в Китай, изоставайки от местните играчи.

Засега признаците за успех на серията iPhone 17 в Китай са положителни. Миналия петък JD.com – една от най-големите платформи за електронна търговия в страната — съобщи, че само за първата минута предварителните поръчки на iPhone 17 са надминали обема на целия първи ден на поръчки за миналогодишния iPhone 16.

Според JD.com в 10:00 ч. местно време сега в петък, продажбите, чрез програма за замяна на стари iPhone 7, са били четири пъти по-високи в сравнение със същия период на миналата година.

В по-малкия, но заможен пазар на Сингапур, iPhone 17 също беше посрещнат с ентусиазъм, като дълги опашки се извиха пред магазините на Apple.

Тамошни купувачи обясняват, че новият дизайн, по-дългият живот на батерията и подобрената камера на новите модели предлагат достатъчно, за да останат верни на Арple.

Успешното пускане на iPhone 17 може да донесе увереност на Apple след донякъде разочароващото представяне на функциите за изкуствен интелект в края на миналата година. Бен Ууд, главен анализатор в CCS Insight, похвали новите продукти на компанията, но подчерта, че тя трябва да изпълни и обещанията си за изкуствен интелект.