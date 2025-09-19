Депутатите разместиха програмата си – включиха на второ четене Закона за ограничаване на изменението на климата

Депутатите включиха в дневния си ред като първа точка второто четене на промените в Закона за ограничаване изменението на климата. Така промените в Закона за статистиката, с които се предлага председателят на Националния статистически институт вече да се избира от парламента, а не да се назначава от Министерския съвет, бяха изместени като втора точка.

Във връзка с разместването парламентът удължи законодателната част на пленарното си заседание, след което предвиди да има и три часа парламентарен контрол.

Преди това бяха дадени три почивки – две – по искане на парламентарната група на „Продължаваме промяната-Демократична България“ поради липса на кворум и една – поискана от „Величие“, които влязоха в словесен спор с председателя на парламента – Наталия Киселова, която, според тях, не ги забелязвала.

След почивките последваха три декларация – първата на „БСП-Обединена левица“ за деня на Независимостта – 22 септември, втората – на „ДПС-Ново начало“, посветена на целта им – „да отскубнат държавата от ръцете на соросоидните организации“, а третата – на „Възраждане“, посветена на необходимостта да се спазва принципът на разделението на властите.