РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Депутатите разместиха програмата си – включиха на второ четене Закона за ограничаване на изменението на климата

климата

Депутатите включиха в дневния си ред като първа точка второто четене на промените в Закона за ограничаване изменението на климата. Така промените в Закона за статистиката, с които се предлага председателят на Националния статистически институт вече да се избира от парламента, а не да се назначава от Министерския съвет, бяха изместени като втора точка.

Във връзка с разместването парламентът удължи законодателната част на пленарното си заседание, след което предвиди да има и три часа парламентарен контрол.

Преди това бяха дадени три почивки – две – по искане на парламентарната група на „Продължаваме промяната-Демократична България“ поради липса на кворум и една – поискана от „Величие“, които влязоха в словесен спор с председателя на парламента – Наталия Киселова, която, според тях, не ги забелязвала.

След почивките последваха три декларация – първата на „БСП-Обединена левица“ за деня на Независимостта – 22 септември, втората – на „ДПС-Ново начало“, посветена на целта им – „да отскубнат държавата от ръцете на соросоидните организации“, а третата – на „Възраждане“, посветена на необходимостта да се спазва принципът на разделението на властите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени