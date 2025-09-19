Оксфорд и Кеймбридж не влязоха в тройката на най-престижните британски университети

За първи път най-старите британски университети – Оксфорд и Кеймбридж, не успяха да влязат в челната тройка на Good University Guide, съставен от The Times и The Sunday Times от 1993 година. Това съобщи The Times.

За втора поредна година Лондонското училище по икономика (LSE) оглавява списъка с най-добрите в Обединеното кралство. След него се нареждат „Сейнт Андрюс“, най-старият университет в Шотландия, и университетът Дърам, който се е изкачил на трето място от пето миналата година.

Оксфорд и Кеймбридж, общо известни като Оксбридж, споделят четвъртото място.

Според редакторите на справочника, университетът Дърам е превъзхождал много от конкурентите си по отношение на преподаването и научните изследвания, удовлетвореността на студентите и резултатите от обучението на завършилите. В категорията за пригодност за заетост на завършилите университетът е класиран на второ място, след „Импириъл Колидж Лондон“ (шесто място).

Според Хелън Дейвис, редактор на справочника на „Таймс“ и „Сънди Таймс“, „Дърам се е изкачил с две места в силно конкурентните десет най-добри университета за една година, което е значително постижение“. Позицията му е „засилена от подобрения в качеството на преподаване и студентските удобства“.

Университетът в Дърам, който действа под търговското наименование Durham University, е колежански публичен изследователски университет в Дърам, Англия, основан с акт на Парламента през 1832 г. и учреден с кралска харта през 1837 година. Той е първият признат университет, открит в Англия от повече от 600 години, след Оксфорд и Кеймбридж, и по този начин е третият най-стар университет в Англия. Като колежански университет, основните му функции са разделени между академичните катедри на университета и неговите 17 колежа. Като цяло катедрите извършват изследвания и предоставят обучение на студентите, докато колежите са отговорни за домакинските си дейности и благосъстоянието им.

Председателят на Службата за студенти (OfS) Едуард Пек е заявил преди това пред „Таймс“, че обмисля да използва официални класации за качество на преподаването, за да определи таксите за обучение, които институциите могат да начисляват.