РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Оксфорд и Кеймбридж не влязоха в тройката на най-престижните британски университети

Лондонското училище по икономика (LSE)

За първи път най-старите британски университети – Оксфорд и Кеймбридж, не успяха да влязат в челната тройка на Good University Guide, съставен от The Times и The Sunday Times от 1993 година. Това съобщи The Times.

За втора поредна година Лондонското училище по икономика (LSE) оглавява списъка с най-добрите в Обединеното кралство. След него се нареждат „Сейнт Андрюс“, най-старият университет в Шотландия, и университетът Дърам, който се е изкачил на трето място от пето миналата година.

Оксфорд и Кеймбридж, общо известни като Оксбридж, споделят четвъртото място.

Според редакторите на справочника, университетът Дърам е превъзхождал много от конкурентите си по отношение на преподаването и научните изследвания, удовлетвореността на студентите и резултатите от обучението на завършилите. В категорията за пригодност за заетост на завършилите университетът е класиран на второ място, след „Импириъл Колидж Лондон“ (шесто място).

Според Хелън Дейвис, редактор на справочника на „Таймс“ и „Сънди Таймс“, „Дърам се е изкачил с две места в силно конкурентните десет най-добри университета за една година, което е значително постижение“. Позицията му е „засилена от подобрения в качеството на преподаване и студентските удобства“.

durham castle gatehouse

Университетът в Дърам, който действа под търговското наименование Durham University, е колежански публичен изследователски университет в Дърам, Англия, основан с акт на Парламента през 1832 г. и учреден с кралска харта през 1837 година. Той е първият признат университет, открит в Англия от повече от 600 години, след Оксфорд и Кеймбридж, и по този начин е третият най-стар университет в Англия. Като колежански университет, основните му функции са разделени между академичните катедри на университета и неговите 17 колежа. Като цяло катедрите извършват изследвания и предоставят обучение на студентите, докато колежите са отговорни за домакинските си дейности и благосъстоянието им.

Председателят на Службата за студенти (OfS) Едуард Пек е заявил преди това пред „Таймс“, че обмисля да използва официални класации за качество на преподаването, за да определи таксите за обучение, които институциите могат да начисляват.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени