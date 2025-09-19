Според Желязков правителството е получило ново доверие

Министър-председателят Росен Желязков заяви пред репортери в Созопол, където наблюдаваше учението „Синя граница“, че с отхвърлянето на петия вот на недоверие кабинетът всъщност е получил „ново доверие“. Той посочи, че за успешен вот са липсвали поне 20 гласа и благодари на партиите от управляващото мнозинство – ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“, както и на „ДПС-Ново начало“, въпреки че официално формацията не е част от коалицията.

По думите му, дебатите в парламента са повторение на теми от последните години, но липсва фокус върху реалното взаимодействие между властите. Желязков подчерта, че разделението на властите трябва да се спазва, а правосъдието да се раздава в съдебните зали, а не „другаде“.

Премиерът изтъкна, че България има нужда от стабилност, за да бъдат решавани проблемите в рамките на конституционния ред – от икономиката и доходите до функционираща съдебна система. Той коментира и изявлението на лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, че ежедневно разговаря с министрите, като отбеляза, че не вижда проблем в общуването между изпълнителната власт и всички парламентарни групи – независимо дали са част от мнозинството или опозицията.