PayPal и Google обединяват усилия за развитие на агентна търговия с AI

PayPal и Google започват сътрудничество, за да развият нови възможности за агентно пазаруване и търговия. Това е част от ново многогодишно стратегическо партньорство между двете компании. С помощта на глобалната платежна система на PayPal, нейните решения за персонализация и идентификация и експертизата на Google в изкуствения интелект (AI), компаниите ще създават нови, основани на изкуствен интелект шопинг практики и ще разработват стандарти за агентната търговия.

Партньорството включва :

Интегриране на разплащанията на PayPal и решенията за масови плащания PayPal Payouts и Hyperwallet в платформите на Google,

Използване на PayPal Enterprise Payments за обработка на картови плащания в Google Cloud, Google Ads и Google Play,

Съвместна работа с Google Cloud за следващото поколение на платформата за търговия и плащания на PayPal.

Сундар Пичай, главен изпълнителен директор на Google и Alphabet, заяви: „Чрез това партньорство PayPal ще използва нашите водещи AI технологии, за да подобри услугите и сигурността, а ние ще интегрираме още по-дълбоко иновативните платежни решения на PayPal за по-добри практики в продуктите и платформите на Google.“

Алекс Крис, президент и главен изпълнителен директор на PayPal, добави, че доверието и иновациите са ключови в новата ера на агентната търговия: „Заедно с Google водим дигиталната търговия напред и създаваме повече възможности за търговци и потребители по целия свят.“

Google също обяви, че е разработила Agent Payments Protocol (AP2) заедно с различни компании, включително PayPal. AP2 позволява сигурно и автоматизирано извършване на плащания, управлявани от агенти, през различни платформи. В момента Google работи по агентни плащания с над 60 компании, сред които PayPal, Adyen, American Express, Mastercard, Coinbase и Revolut.

PayPal вече обяви през април, че развива инициативите си за агентна търговия. Алекс Крис съобщи, че компанията е стартирала Model Context Protocol (MCP) сървър и е позволила на водещи AI агентни рамки да се интегрират с API интерфейсите на PayPal.

„Сега всеки бизнес може да създава агентни практики, при които клиентите могат да плащат, да проследяват пратки, да управляват фактури и други – всичко това, задвижвано от PayPal и изцяло в рамките на AI клиент,“ каза Крис.

Агентната търговия с AI вече се използва във финансовите услуги, плащанията и B2B търговията и дава на плащанията автономна трансформация.