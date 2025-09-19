Приходите на „Българска роза“ – Карлово през август са под прогнозните

Фирмата за производство на етерични масла и други натурални продукти „Българска роза“ АД в Карлово отчете по-ниски продажби за август в сравнение с прогнозите на мениджърите ѝ. Приходите ѝ са в размер на 359 хил. лв. и с натрупване от началото на годината общо 3.18 млн. лева. Очакванията бяха за продажби от 370 хил. лева за осмия месец и за осемте месеца общо за 3.19 млн. лева.

„Българска роза“ обяви неокончателен финансов резултат за август – печалба в размер на 26 хил. лв. и общо от началото на годината 92 хил. лева.

Мениджърите на фабриката в Карлово обявиха и своите прогнози за продажбите през септември. Очакванията са за парични постъпления в размер на 355 хил. лв., а с натрупване за деветте месеца общо ще бъдат 3.53 млн. лева.

Основен акционер на дружеството е “Стара планина холд” АД

с дял от 49.99%, а “Гарант-5” ООД държи 32.94% от книжата с право на глас. Останалите книжа са собственост на по-малки инвеститори.

Дейността на козметичната фирма от Карлово е изложена на валутен риск, тъй като

голяма част от продукцията на предприятието се изнася в чужбина.

Колебанията се отразяват, макар и слабо, тъй като дружеството извършва по-голяма част от своите разплащания (покупки и продажби) в лева или евро.

„Българска роза“ АД е публично дружество с над 1600 акционери. Въпреки добрите финансови резултати от началото на годината, котировките му лъкатушат по ценовата стълбица. Те загубиха част от стонойстта си и в момента се търгуват на „Българсата фондова борса“ по 1.51 лева за един брой.