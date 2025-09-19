„Да, България“ обвини МВР, че бездейства за случай със запалени турски боклукчийски камиони

Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов обвиниха МВР в бездействие по случай със запалени камиони на турска фирма, спечелила поръчката за почистването на 6-ти район в София, обхващащ „Красно село“ и „Люлин“.

На брифинг в парламента те съобщиха, че четири камиона, паркирани на охраняем паркинг в столицата, са били подпалени. Ден по-рано най-голямата турска фирма се е отказала от договора за София, което според тях ще доведе до възлагане на поръчката на компания, близка до Таки.

Ивайло Мирчев припомни, че вече са проведени търговете за сметопочистването в различните райони на София и още тогава е имало съмнения, че фирма, свързана с Таки, ще участва. В надпреварата за 6-а зона се включила голяма турска компания, която по закон е трябвало да осигури камиони за работа. Те били паркирани в София, но четири от тях били подпалени. Вчера, когато офертите били отворени, фирмата се отказала, а „единственият останал кандидат – компания, свързана с Таки, автоматично печелил“.

„Фирма, свързана с Таки, е спечелила обществена поръчка за сметосъбиране в столицата при цена от 420 лв. на тон – почти четири пъти повече от досегашните 144 лева. Това ще утрои разходите на софийските данъкоплатци, които от 66 млн. лв. за пет години ще станат близо 188 млн. лв. за същия период“, обясни депутатът.

Съпредседателят на „Да, България“ показа снимки от палежа на камионите, направени на паркинг край летището. Той обясни, че въпреки че са минали два месеца от сигнала, МВР не е предприело действия, въпреки че и вътрешният министър Даниел Митов бил запознат. По думите му има и видеозаписи, но никакво движение по случая не се наблюдавало. На въпрос как са сигурни, че няма разследване, Мирчев отговори: „Няма го в сводките на МВР и няма информация по този случай.“

Божидар Божанов обясни, че на записите ясно се виждат хора и според НПК в рамките на два месеца е можело вече да има привлечени обвиняеми. Той постави въпроса дали бездействието е само от страна на МВР, или и на прокуратурата, като остави институциите да дадат отговор.

Мирчев допълни, че ще подадат официален сигнал по случая.

Божанов се позова на медийно разследване, за да обясни защо твърдят, че фирмата, останала за района, е свързана с Таки. По думите му тя е била собственост на „Новита холдинг груп“, която е обвързана с хора около Таки, Къро и техни съдружници от предишни дейности. Преди няколко месеца фирмата е прехвърлена на сегашния си управител. Божанов добави, че турската компания не би се отказала от поръчката, ако не знаеше, че зад Таки стои държавата – „завладяната държава, зад която стои Пеевски“.