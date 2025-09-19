Фондация „Атанас Буров“ проведе годишното си Общо събрание на настоятелите

На годишното си Общо събрание настоятелите на фондация „Атанас Буров“ приеха отчета на Управителния съвет и изпълнението на бюджета за 2024 година.

Бе приета и програмата за дейността на фондацията и бюджет за тази година. В програма за дейността се предвижда привличане на нови настоятели и дарители от финансовия и индустриалния сектор.

При избора на Управителен съвет настоятелите решиха той да се състои от седем члена. Избраните единодушно са: Петя Димитрова, Дамян Дамянов, Данета Желева, Добромир Добрев, Ивайло Главчовски, Илиан Георгиев, Георги Заманов. Беше избран и нов председател на Настоятелството – Благовест Маламов .

По време на заседанието бяха единодушно избрани и двама нови членове на управителния съвет. Това са Ти Би Ай Банк и Българо-Американска Кредитна Банка.

Новият Управителен съвет избра за председател г-жа Петя Димитрова – главен изпълнителен директор на Юробанк България.

Четете още: Фондация „Буров“ връчи наградите си за банково и индустриално управление за 2024