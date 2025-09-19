Парламентът прие промени в Закона за климата: Нови квоти, социален фонд и цел за неутралност до 2050 година

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Депутатите одобриха на второ четене промени в Закона за ограничаване изменението на климата, с които се въвеждат европейски директиви и национални мерки по прилагането на три регламента. Новостите включват разширяване на обхвата на схемата за търговия с емисии, така че в нея да влязат транспортният сектор, сградите и морският транспорт. Това е свързано и със създаването на социален фонд за климата, чрез който държавите членки ще подпомагат уязвимите групи.

В авиацията от 2026 година започва постепенно премахване на безплатните квоти за емисии. Паралелно ще се въведе механизъм за компенсиране на по-високите цени на устойчивите авиационни горива, за да се насърчи тяхното използване. До 2030 г. част от квотите ще се заделят специално за оператори, които използват устойчиви горива.

Законът поставя и национална цел за постигане на климатична неутралност до 2050 година, в съответствие с Парижкото споразумение и европейските регламенти. Министрите на енергетиката и на околната среда ще трябва да разработят интегриран план за енергетика и климат, както и дългосрочна стратегия за намаляване на емисиите. Документите ще бъдат внасяни за одобрение от Министерския съвет.

