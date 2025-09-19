Роботизираният домашен любимец Moflin на Casio ще се предлага в САЩ и Великобритания

Обявен преди почти година, роботизираният домашен любимец Moflin на Casio, се продава толкова добре в Япония, че компанията сега разширява предлагането му и на други пазари, включително САЩ и Великобритания. Предварителни поръчки за златната или сребърната версия на Moflin вече са възможни през уебсайта на Casio за САЩ.

Роботът изглежда като огромен супер пухкав хамстер и безспорно е сладък, но ограничените му възможности могат да направят цената му от 429 долара трудно оправдана.

За разлика от роботизираното куче Aibo на Sony, което може да се движи самостоятелно из дома, Moflin не може да се придвижва. Неговите движения са ограничени до главата, която може да се завърта от страна на страна и да се накланя нагоре и надолу, като по този начин роботът изразява симулирани емоции и привързаност.

Той е проектиран да се държи и гали, за да осигури „успокояващо присъствие“ и „тиха увереност“, според Casio. Въпреки това Moflin не е напълно безшумен. Той може да издава тихи звуци, които с времето ще се развият, за да изглеждат по-изразителни и да създадат по-силна симулирана връзка с вас. Moflin също разпознава отделни хора по гласа им и реагира на допир чрез сензори, скрити под козината му.