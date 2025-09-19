Денят по диагонал – 19 септември 2025 г.

От парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ излязоха с остра декларация срещу лидерите на ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“. Според тях Бойко Борисов и Делян Пеевски „лъжат българското общество от близо 20 години“, а стабилността на управлението може да се поддържа единствено „с жесток терор, основан на лъжи и насилие“. Съпредседателят на групата Николай Денков заяви от парламентарната трибуна, че управляващите използват „схеми и манипулации“, за да държат в подчинение разследващи органи и съдебната система.

Постните пици (по Дянков) вече са минало. За следващата година се очертава пак мазна пица и пак с брашно назаем. Това показват политическите настроения на управляващите у нас. Правителството трябва да заложи на разумна фискална политика и да ограничи неразумните разходи, казва Кирил Бошов, заместник-председател на АИКБ. По думите му, „бизнесът иска да види консолидация на разходите, овладяване на повишаването на разходите на бюджетната сфера, на заплатите на бюджетните служители и отказване от идеята за обвързването на минималната работна заплата със средната работна заплата“. Това би създало позитивни ефекти върху икономиката.

Министерството на земеделието оттегли проектозакона за виното и ракията, публикуван на 15 септември, след като текстовете за ограничаване на домашното производство на ракия и изискването то да е само само от плодове, отгледани от производителя, предизвикаха остри реакции. Ведомството посочва, че получените коментари, особено от малки производители, показват нужда от допълнителни уточнения и по-широк диалог.

За първи път бяха представени iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air, както и нови модели Apple Watch и AirPods. Макар че устройствата бяха налични за предварителни поръчки в САЩ от 12 септември, глобалното им пускане е от особено значение, тъй като Apple се бори с нарастваща конкуренция на международните пазари. Един от тези пазари е Китай, където клиенти чакаха с часове – дори през нощта – за да се сдобият с новия iPhone.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в съвместно изявление с ръководителя на европейската дипломация Кая Калас разкри съдържанието на 19-ия пакет от санкции срещу Русия. Той обхваща енергетиката и финансите и въвежда търговски ограничения. За първи път ЕС предлага ограничения срещу криптовалутните платформи, както и срещу платежната система Mir.

Твърде много лидери в Европа просто вече не могат да свършат работата си, според агенция „Блумбърг“. Премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон изглежда се борят най-много, но колегите им от Хага до Варшава и от Берлин до Мадрид са в една и съща лодка, управлявайки държави, които стават все по-неуправляеми.