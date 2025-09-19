В 19-ят пакет санкции на ЕС срещу Русия: банки, енергетика, търговия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в съвместно изявление с ръководителя на европейската дипломация Кая Калас разкри съдържанието на 19-ия пакет от санкции срещу Русия. Той обхваща енергетиката и финансите и въвежда търговски ограничения. За първи път ЕС предлага ограничения срещу криптовалутните платформи, както и срещу платежната система Mir.

Финансов сектор

-Европейската комисия предложи включване на мерки срещу криптоплатформи в 19-ия пакет антируски санкции, обяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. „За първи път нашите ограничителни мерки ще бъдат насочени към криптоплатформи“.

-ЕК предложи налагане на пълна забрана за операции на руски банки, включително банки, опериращи в трети страни.

-ЕК предложи налагане на санкции срещу руски и чуждестранни банки.

-ЕС възнамерява да наложи санкции срещу руската платежна система Mir. „Планираме и мерки срещу руската система за платежни карти Mir“, заяви Кая Калас.

-ЕС предлага да се предприемат действия срещу руски схеми за укриване на данъци в трети страни, включително чрез използването на криптовалути.

-ЕС предлага ограничаване на достъпа на Русия до технологии за изкуствен интелект и геоданни, включително от Индия и Китай.

-ЕС скоро ще формулира предложение за това как да се използват руски активи, за да се помогне на Украйна.

В 19-ия пакет от антируски санкции Европейската комисия предложи да се използват замразени руски активи за финансиране на програми за помощ на Украйна. „Работим върху ново решение за финансиране на отбраната на Украйна, използвайки обездвижени руски активи. Ще представим нашето предложение скоро“, заяви Урсула фон дер Лайен. Тя отбеляза, че самите руски активи няма да бъдат пипани.

-ЕК не включи ограничения за издаване на шенгенски визи на руснаци.

По-рано медии съобщиха, позовавайки се на източници, че страните от ЕС обсъждат визови ограничения за руснаци. Тогава Европейската комисия заяви, че Брюксел не може напълно да забрани туристическите визи за руски граждани, тъй като този въпрос е от юрисдикцията на всяка държава членка. През 2022 г. Европейският съюз вече наложи ограничения, като суспендира опростения визов режим с Русия. Броят на издадените шенгенски визи на руснаци намаля от приблизително 4 милиона през 2019 г. до приблизително 500 000 през 2024 година.

Енергиен сектор

-ЕК иска да забрани напълно вноса на втечнен природен газ от Русия до 1 януари 2027 година.

-ЕК предлага пълна забрана на сделки с „Газпром нефт“ и „Роснефт“.

„Всички транзакции с големите енергийни компании Роснефт и Газпромнефт вече ще бъдат напълно забранени“, уточни фон дер Лайен. Bloomberg съобщи преди това, че новият пакет от санкции включва ограничения за Роснефт и ЛУКОЙЛ. 19-ият пакет трябваше да бъде представен на 16 септември. По-късно обаче фокусът на ЕС се насочи към Унгария и Словакия, за които се надява, че ще намалят зависимостта си от руския петрол.

-ЕК определя ценови таван за руския суров петрол от 47.6 долара за барел.

-ЕК предлага санкции срещу петролни компании и рафинерии в трети страни, включително Китай.

Търговски сектор

-ЕК предложи санкции срещу допълнителни 118 кораба, заподозрени в превоз на руски петрол.

„Общо над 560 кораба вече са обект на санкции на ЕС“, уточни фон дер Лайен. ЕС нарича корабите, които превозват руски петрол в заобикаляне на западните санкции, т. нар. сенчест флот.

-Европейската комисия предложи налагането на санкции срещу 45 руски и чуждестранни компании.

-Европейската комисия ще затегне контрола върху износа на индустриални стоки за Русия, Индия и Китай.

-Европейската комисия предлага забрана за износ на редица химикали, руди, метали и соли.

-ЕК не включи вторични санкции срещу Индия и Китай.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен не спомена вторични ограничения срещу Индия и Китай в предложението за новия 19-и пакет антируски санкции.

На 18 септември Bloomberg съобщи, че САЩ се опитват да принудят съюзниците си от Г-7 да наложат 100% тарифи върху китайските и индийските покупки на руски петрол. Както съобщи The Financial Times, ЕС беше скептичен към предложението, опасявайки се от икономически последици и ответни мерки.