Защо на САЩ им е необходим контрол над авиобаза в Афганистан?

Вашингтон възнамерява да си върне контрола над авиобазата Баграм в Афганистан, която американците изоставиха преди четири години. Доналд Тръмп обяви тези планове, позовавайки се на стратегическото местоположение на летището близо до Китай. Като се има предвид, че това би изисквало значително разполагане на войски в Афганистан, медиите интерпретираха тези планове като подготовка за второ нашествие.

CNN съобщава, че работата е в ход тихомълком от няколко месеца, поне от март.

Източниците на канала посочват няколко причини за интереса на Тръмп към този проект. Първо, авиобазата може да се превърне в център за борба с тероризма, особено срещу ИДИЛ. Освен това САЩ се интересуват от Афганистан поради достъпа му до редкоземни елементи. Но най-важното е, че военната авиобаза е необходима за наблюдение на Китай, чиято граница е на 500 мили от Баграм. „Това е на един час път с кола от мястото, където Китай произвежда ядрените си оръжия“, каза Тръмп.

Белият дом намекна, че Вашингтон може да придобие базата със съгласието на талибаните,

съобщава Ройтерс. Но все още не е ясно как би изглеждало подобно споразумение. За новите афганистански власти това би било пълна промяна, тъй като талибаните са се борили с американски политици и местни власти, които са подкрепяли Съединените щати. Самата база не се използва от четири години, откакто е попаднала под контрола на новото правителство. А за да си върнат Баграм, американците ще се нуждаят от десетки хиляди войници, за да установят логистиката и доставките за базата и, разбира се, да я ремонтират. Всичко това е много скъпо, като се има предвид, че съоръжението е без излаз на море, отбеляза източникът на агенцията. Освен това американските военни ще трябва да поддържат контрол над обширен периметър около нея, за да предотвратят ракетни атаки.

Американците окупираха военновъздушната база Баграм след атаките от 11 септември 2001 г. и се бориха с терористични организации в продължение на 20 години, според The ​​Washington Post. След изтеглянето на войските през 2021 г. обаче отношенията между страните на практика изчезнаха.

Пекин обаче поддържа икономически връзки с Кабул,

участва активно в добива на минерали в Афганистан и дори покани страната да се присъедини към многомилиарден проект – т. нар. Китайско-пакистански икономически коридор. Това е мрежа от транспортни артерии, водещи от Китай до пристанище на Индийския океан.

Баграм е град в провинция Парван в Източен Афганистан, на около 60 км северно от столицата Кабул. Напускането на военна база Баграм през юли 2021 г. от американските военни символизира края на войната в Афганистан.