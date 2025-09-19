Съдия Георги Ушев си направи отвод по делото за мярката на кмета на Варна

Апелативният съдия Георги Ушев от състава, който трябва следващият вторник да разгледа мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, си направи отвод. Причината е, че адвокати от кантората, защитаваща Коцев, в миналото били предприемали действия срещу него като съдия, включително и подаване на сигнал за дисциплинарно наказание.

Това е пореден случай на отвод по делото. На 17 септември и трима съдии от Апелативния съд – Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров – също се отведоха, като мотивът им беше, че се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки магистрат, ангажиран с казуса.

Според съда отводът на съдия Ушев е продиктуван както от личните обстоятелства, свързани с предишни конфликти, така и от силния обществен и медиен натиск върху съдебните състави, разглеждащи мярката за неотклонение на Коцев.