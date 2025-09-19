РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да избере дипломацията пред конфронтацията

Иранският външен министър Абас Арагчи

Иранският външен министър Абас Арагчи призова Съвета за сигурност на ООН да се намеси и да даде приоритет на дипломацията пред конфронтацията. Той заяви, че е представил на трите европейски страни по ядреното споразумение от 2015 г. (Франция, Германия и Великобритания) „разумен и изпълним план“ за избягване на кризата с иранската ядрена програма, съобщи БТА.

Арагчи опроверга твърденията, че външното министерство не представлява цялата политическа класа на Иран, като подчерта, че има пълната подкрепа на всички институции в страната. Той обаче отбеляза, че дипломатическите усилия на европейските страни изглеждат неефективни.

Според външния министър Иран вече е изпълнил своите задължения, като е подписал ново споразумение за сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

