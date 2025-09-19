Иран призова Съвета за сигурност на ООН да избере дипломацията пред конфронтацията

Иранският външен министър Абас Арагчи призова Съвета за сигурност на ООН да се намеси и да даде приоритет на дипломацията пред конфронтацията. Той заяви, че е представил на трите европейски страни по ядреното споразумение от 2015 г. (Франция, Германия и Великобритания) „разумен и изпълним план“ за избягване на кризата с иранската ядрена програма, съобщи БТА.

Арагчи опроверга твърденията, че външното министерство не представлява цялата политическа класа на Иран, като подчерта, че има пълната подкрепа на всички институции в страната. Той обаче отбеляза, че дипломатическите усилия на европейските страни изглеждат неефективни.

Според външния министър Иран вече е изпълнил своите задължения, като е подписал ново споразумение за сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия.