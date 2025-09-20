Янис Стурнарас: Гърция ще приветства повече трансгранични банкови сделки

Гърция е готова да приеме трансгранични банкови сделки, независимо дали те са по иницатива на чуждестранни инвеститори във финансовия ѝ сектор или на местни кредитори, разширяващи се зад граница, заяви председателят на Гръцката централна банка Янис Стурнарас.

„Заемаме много проевропейска позиция, което помага за въвеждането на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари“, каза Стурнарас в интервю на 20 септември. коментар в кулоарите на неформалната среща на финансовите министри на Европейския съюз в Копенхаген, той добави: „Ние сме за трансграничните транзакции и се надявам, че това ще се наложи и на други места.“

Докато политиците в цяла Европа призовават за трансгранична банкова консолидация на Стария континент, подобни ходове не винаги се посрещат с въодушевление от правителствата. Германия например се противопостави на предложението на италианската „Уникредит“ да купи германската „Комерцбанк“. Същевременно, втората по големина банкова група на Италия оттегли офертата си за италианския си конкурент „Банко БПМ“ след като не успя да получи разрешение от собственото си правителство. Но пък гръцкият кабинет и централна банка, от друга страна, приеха топло сделката за покупка на 26% дял в „Алфа банк“ от „Уникредит“ и плана на италианците да увеличат участието си до 29.9 процента. Което Стурнарас окачествява като „много, много европейски подход“ на правителството, централната банка, кредиторите и общественото мнение.

Гръцките банки също се стремят да сключват сделки в чужбина след продължилото години наред преструктуриране. „Юробанк“ е придобила изцяло кипърската „Хеленик банк“, докато „Алфа банк“ е в процес на поглъщане на „Астробанк“ – друг кредитор, базиран в Кипър. „Кредиа банк“ е сключила опция за продажба (пут опция) с „Ейч Ес Би Си Континентъл Юръп“ за закупуване на 70.03-процентния й дял в „Ейч Ес Би Си Малта“.

„Има много печеливши варианти, ако позволим трансгранични транзакции и, разбира се, ако финализираме банковия съюз и съюза на капиталовите пазари. Има много потенциални предимства“, каза Стурнарас.

Гръцките банки търсят чуждестранни сделки след болезнен обрат. Атина е в първите редици на общоевропейските усилия за връщане на кредиторите към пълна частна собственост – за малко повече от година южната ни съседка се раздели с дяловете си в три големи банки и до голяма степен ликвидира участието си в четвърти. Държавата все още има дялове в Националната банка на Гърция и в „Кредиа банк“, известна в миналото като „Атика банк“.

Икономиката на страната се възстановява от дълговата криза от последното десетилетие, която отне една четвърт от БВП. Тя възвърна инвестиционния си рейтинг и напълно изплати спасителните заеми, отпуснати от Международния валутен фонд.

Стурнарас заяви, че икономическият растеж на Гърция за периода 2025-2027 г. ще бъде средно малко над 2% – почти двойно по-висок от европейския темп. Мерките за фискални облекчения, обявени в детайли на 8 септември от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, все още не са взети предвид от новата прогноза на Европейската банкова система и на Централната банка на Гърция и „ще имат положителен ефект върху икономиката на страната“, убеден е Стурнарас.