Ивайло Мирчев даде пример за завладяната държава – къртене на жълтите павета пред служебния вход на парламента

Съпредседателят на „Да, България!“ Ивайло Мирчев обърна внимание в пост във „Фейсбук“, че ударна съботна бригада кърти жълтите павета пред служебния вход на Народното събрание, за да сложи антипаркинг колчета, така че никой да не може блокира Пеевски.

Мирчев отбелязва, че жълтите павета се изкъртват на същото място, където в четвъртък от “Продължаваме промяната” паркираха автомобилите си, за да не може лидерът на „ДПС- Ново начало“ Делян Пеевски да влезе през служебния вход на парламента. Припомняме, че тогава депутатите от „Продължаваме промяната“ бяха с тениски, с които изразиха подкрепата си за градоначалника на Варна и за заместник-кмета на София – задържаните Благомир Коцев и Никола Барбутов.

Мирчев обяви, че работата на съботната бригада е отличен пример за завладяната държава.

По думите му ако „голямото Д“ има проблем, той се решава в рамките на 24 часа. Според Мирчев Пеевски е единственият депутат, на когото Министерският съвет отговаря моментално.

По този повод депутатът от ПП-ДБ даде пример как вчера Пеевски написал писмо на премиера Желязков, за да го пита какво става с безводието в държавата, и часове по-късно министър-председателят му „рапортува като на комсомолски ръководител, отговаряйки притеснено на всички поставени въпроси. Това е завладяната държава, която кърти, чисти и извозва в пълния си блясък“, обясни Мирчев.