Край асеновградското село Горнослав гори голям пожар

Шест екипа на пожарната гасят пожар в землището между асеновградските села Горнослав и Долнослав, съобщиха от БТА, позовавайки се на пресцентъра на община Асеновград.

Огнеборците се опитват да ограничат фронта и да локализират пожара, за да не навлезе в гората. Горят сухи треви и ниска растителност. Пламъците се движат в посока към Горнослав.

На място са кметът на село Горнослав Пламен Гюзелджов, началникът на пожарната в Асеновград инж. Величко Бришимов, директорът на Южноцентралното държавно предприятие инж. Ботьо Арабаджиев и кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев, който обяви, че електричеството в част от планинския район над Асеновград е спряно. Причината – има изгорял дървен електрически стълб.

Пътят между Горнослав и Орешец не е затворен, но движението се осъществява в едната лента и шофьорите трябва да преминават с повишено внимание. Към 15.00 час не бе възникнала необходимост от ползването на летателна техника и доброволци. Но от доброволното формирование „Асеневци“ към община Асеновград обявиха, че в случай на необходимост, са в готовност да се включат.