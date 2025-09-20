Тръмп пусна „златна карта“ за 1 млн. долара с цел по-бързо получаване на право на пребиваване в САЩ

Американският президент Доналд Тръмп представи в петък „Златната карта на Тръмп“, която ще позволи както на физическите лица, така и на корпорациите да получат по-бързо право на пребиваване в Съединените щати, съобщава Foxnews. Тази карта вече може да бъде закупена, като началната й цена е 1 млн. долара за физическите лица. Очаква се малко по-късно и корпорациите да могат да си закупят подобна карта за 2 млн. долара.

На картата на златен фон се вижда образът на президента Тръмп, Статуята на свободата и американското знаме. От лявата страна е щампован надпис „Златната карта на Тръмп“.

„Твърде дълго милиони нелегални имигранти навлизаха в страната ни и счупиха имиграционната ни система“, написа Тръмп в Truth Social. „Отдавна е дошъл моментът, американският народ и американските данъкоплатци да се възползват от нашата ЗАКОННА имиграционна система“, добави американският президент.

Той призна, че очаква „Златната карта на Тръмп“ да генерира над 100 млрд. долара, които ще бъдат използвани за изплащане на дълга, за проекти за икономически растеж и за намаляване на данъците.

Заинтересованите страни могат да кандидатстват за „ексклузивни привилегии“ на официалния уебсайт trumpcard.gov. След като подадат документите си, те ще трябва да платят такса за обработката им. След като служителите на американската администрация извършат задълбочена проверка на кандидата, той ще получи „Златната карта на Тръмп“, която той ще може да ползва на територията на всичките 50 щата. Така той ще получи право на постоянно пребиваващ като притежател на виза EB-1 или EB-2.

„Златната карта на Тръмп“ може да бъде отнета от своя притежател поради съображения за сигурност или други рискове.

Американската администрация планира да пусне и „Платинената карта на Тръмп“, която ще позволи на ползващите я да пребивават в страната до 270 дни в годината, без да трябва да плащат данък върху доходите си, придобити извън Съединените щати. Тя ще замени визите за пътуване.

Въпреки че платинената карта все още не се предлага официално, потенциалните кандидати са приканвани да се включат към списъка с чакащи, тъй като заявките им ще бъдат обработени на принципа „първият дошъл е първи обслужен“.