Манол Пейков от ПП-ДБ набеляза двата начина държавата да се върне на пътя на демократичното развитие

Държавата не е демократична – да сме просто в Европа не означава, че имаме демократични институции. Вижда се, че те са по-завладени от всякога и всички го виждат. Това коментира депутатът от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Манол Пейков в ефира на БНТ.

Във връзка с връщането на държавата на пътя на демократичното развитие, Пейков коментира, че има два начина тя да бъде върната на пътя на демократичното развитие. По думите му единият начин е да се направи революция, а другият начин е да се търси опитомяване – т.е. еволюция.

Това, което ние се опитваме да правим което е може би най-важното послание днес, е, че ние се стремим да опитомяваме българската политическа система, обясни Манол Пейков.

Той коментира и че сме станали част от Шенген и влизаме в еврозоната благодарение на усилията на ПП-ДБ.

„Ние бяхме тези – ПП-ДБ, и по-специално ДБ, които ги притискахме в зала всеки божи ден и накрая те промениха курса. Тоест това е резултат на нашите конкретни усилия, въпреки че сме в опозиция„, обясни Манол Пейков.

На следващо място той припомни, че правителството „Желязков“ дойде на власт с гласовете на Алианс за права и свободи, но те малко по-късно се оттеглили. Пейков поясни, че без АПС правителството на ГЕРБ, БСП и ИТН нямат достатъчно гласове в зала, за да имат мнозинство.

„И всъщност Делян Пеевски и неговата група, която гласува абсолютно единодушно в полза на правителството, го държат на власт. В момента, в който той реши, че не му е изгодно, той ще го капичне„, предупреди депутатът от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“.