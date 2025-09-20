Няколко европейски летища предупредиха за проблем с полетите заради кибератака

Летища в Брюксел, Берлин и Лондон предупредиха за закъснели и отменени полети заради киберaтака, предаде „Ройтерс“.

Операторът на летището в Брюксел съобщи, че атаката е била насочена срещу доставчик на услуги за системи за чекиране и качване на борда. В резултат на нея автоматизираните системи станали неизползваеми и било възможно само ръчно чекиране и качване на борда.

На летището в Берлин също съобщиха за проблем с чекирането. От засегнатите летища посъветваха пътниците да проверят статуса си и да потвърдят пътуването си, още преди да се отправят към летището.

От лондонското летище „Хийтроу“ също предупредиха за закъснения, заради технически проблем на софтуер, предоставен от Collins Aerospace на няколко авиокомпании, съобщи БиБиСи.

Компанията RTX, която е собственик на Collins Aerospace, обяви, че работи по възможно най-бързото отстраняване на проблема.

От Европейската организация за авиационна безопасност – „Евроконтрол“ отчетоха, че на летище „Хийтроу“ към 10.00 часа местно време е имало 100 закъснения на полети, за Брюксел броят им е бил близо 70, а за Берлин – 15 закъснения.