Военната академия „Г. С. Раковски“ обявява дни на отворените врати през този уикенд

Този уикенд (20 и 21 септември) от 10.00 часа до 16.00 часа във Военна академия „Г. С. Раковски“, която е групов паметник на културата, обявяват дни на отворените врати. Гражданите ще имат възможност да преминат по следния маршрут: от паметника на полковник Борис Дрангов – Алея на победите – Учебен корпус – Пространство на паметта пред зала „Тържествена“ – Параклис „Свети Архангели“ – Паметникът на Георги Раковски – Колоната на випуските – Комплекс „Царски зали“. И в двата дни последният тур ще започне в 15.00 часа.

Инициативата е в рамките на Европейските дни на наследството, които тази година те са на тема „Архитектурно наследство: прозорци към миналото, врати към бъдещето“.

И през двата дни посетителите ги очакват водещи военни историци, които ще ги запознаят с историята на Академията, уточняват от образователната институция.

Един любопитен факт е, че Учебният корпус е изграден през 1888 – 1894 г. по проект на главния архитект на София, чехът Антонин Колар.

Фасадата на корпуса наподобява старинна крепост с арковидни прозорци и сводове, а върху корнизите на покрива са изградени архитектурни военни мотиви във формата на бойни кули, които могат да се видят само във Военната академия „Г. С. Раковски“ .