Световните пазари на основни суровини се раздвижиха

Световните пазари на основни суровини са в състояние на динамична промяна, повлияна от новите прогнози за реколтата, геополитическото напрежение и променящите се търговски потоци. Докладът на Министерството на земеделието на САЩ (USDA) от 12 септември внесе нови данни, които раздвижиха пазарите, особено при царевицата, отбелязват от „Софийска стокова борса“.

Последният доклад на USDA (WASDE) изненада анализаторите с неочаквано увеличение на прогнозата за производството на царевица в САЩ. Въпреки лекото намаление на очаквания добив от декар, значителното увеличение на засетите площи доведе до прогноза за рекордна реколта от близо 17 милиарда бушела. Цената реагира най-силно на новините от USDA, като отбеляза спад. Декемврийските фючърси се понижиха до нива около 4.23 долара/бушел.

В същото време,

докладът прогнозира по-ниска реколта от царевица в Европейския съюз,

като посочва неблагоприятни условия в България, Румъния, Унгария и Франция.

При пшеницата не се наблюдават съществени промени в прогнозите за САЩ. В световен мащаб обаче се очаква по-високо производство в Австралия, ЕС, Русия, Канада и Украйна, което за момента балансира пазара. Цената показа лек спад в началото на седмицата след доклада, но впоследствие се стабилизира. Декемврийските фючърси се търгуват около 5.24 золара/бушел.

Пазарът на слънчогледово масло е силно зависим от производството и износа от Украйна и Русия,

които са доминиращи играчи. Двете страни формират над 75% от световния износ. Възстановяването на украинския износ и стабилното производство в Русия допринасят за нормализиране на предлагането след пиковите цени от последните години.

Петролният пазар продължава да се адаптира към санкциите срещу Русия.

Наблюдава се пренасочване на руския суров петрол към Китай и Индия, докато Европейският съюз търси алтернативни доставчици, включително и от САЩ.

Според Международната агенция по енергетика (IEA), пазарът е изправен пред противоречиви сили – от една страна, геополитическото напрежение и потенциалните нови санкции, а от друга – нарастващото предлагане от ОПЕК+ и опасенията от забавяне на търсенето. Цените на петрол сорт Брент останаха сравнително стабилни, движейки се в диапазона 67- 69 долара/барел.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ се раздвижи

през миналата седмица и имаше сделки за насипна фуражна пшеница и за фуражен ечемик. Те съответно бяха реализирани на 340 лв./т (173.84 евро/т) и на 300 лв./т (153.39 евро/т). Тази седмица продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лв./т, (230.08 евро/т), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лв./т (138.05 евро/т). Имаше също и търсене на фуражна пшеница насипно на начална цена от 340 лв./т (173.84 евро/т).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни

при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки на цени, вариращи от 2500 (1278.23 евро/т) до 6800 лв./т (3476.78 евро/т).

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше в съответствие с наближаващия студен сезон за черни въглища, тип Донбас на 750 лв./т (383.47 евро/т) и за дървесни пелети, в торби на 650 лв./т (332.34 евро/т). При енергоносителите се изкупиха и газ пропан бутан на 920 лв./хил. л (470.39 евро/хил. л) и за гориво за отопление в диапазон 1915.76 – 2293.47 лв./хил. л (979.51 – 1172.63 евро/хил. л).