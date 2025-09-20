От ИПИ пресмятат: За 2025 г. в бюджета има рекордно заложени разходи за персонал

През 2025 г. разходите за персонал в бюджета ще достигнат близо 22.8 млрд. лева или 10.6% от БВП, което е абсолютен рекорд, отчитат от „Института за пазарна икономика“. Традиционно този тип разходи са от порядъка на 7-8% от БВП. Преди 10 години същият разход е бил в размер на 7.1 млрд. лв., което означава, че само за едно десетилетие разходите са нараснали от 3.2 пъти или с 15.6 млрд. лв. за едно десетилетие.

Над половината от тези 15.6 млрд. лева са натрупани само през последните три години – през 2022 г. те са били 8.1 млрд. лева.

От ИПИ обясняват, че основната причина за този непропорционален ръст на разходите за персонал през 2025 г. е в заложените с решенията на парламента от 2024 г. автоматични механизми за формиране на заплатите в редица сфери, начело със силовите ведомства.

Икономистите поясняват и че заложените увеличения на заплатите с 40-50% са вече реалност в някои сфери. Например разходите за персонал в МВР са в размер на 1.9 млрд. лв. за първите 6 месеца на година и отчитат ръст от над 40% спрямо първата половина на 2024 година.

Разходите за персонал в Министерство на отбраната достигат 1.2 млрд. лв. за първите 6 месеца на 2025 г. и отчитат ръст от 35% спрямо същия период на 2024 година. Така само МВР и Министерството на отбраната са похарчили 3.1 млрд. лв. за персонал до средата на 2025 г., пресмятат от Института за пазарна икономика.

Ръстът на разходите за персонал в Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) е 41%, в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) – 38%, а в Национална служба за охрана (НСО) – 36 процента.

В Министерството на правосъдието се наблюдава ръст на разходите за персонал от 27%, при това с много сериозна промяна от второто тримесечие, която, според ИПИ, ако се запази, то ръстът ще е над 40 процента.

От ИПИ продължават анализа си, отбелязвайки, че има сфери, за които парламентът не е заложил подобни автоматични механизми за формиране на по-високи заплати и в които се наблюдава по-малък ръст на възнагражденията. Така например в министерствата на финансите, здравеопазването, труда и социалната политика ръстът на средствата за персонал е от порядъка на 5-10 процента. Според ИПИ този ръст е нормален, предвид икономическите реалности, в т.ч. нивото на инфлацията, и е съпоставим с увеличението на пенсиите с 8.6 процента.

Според ИПИ извънредният ръст на възнагражденията в някои сфери в публичния сектор подсилва инфлацията и се пренася (най-малкото през механизма за определяне на минималната заплата) като допълнителен товар върху разходите за труд в частния сектор. От ИПИ са категорични, че автоматичните правила за повишаването на разходите за персонал трябва да се отменят, за да може да се постигне бюджетна консолидация. Ако при предстоящото обсъждане на бюджета за 2026 г. това не се направи, от ИПИ предупреждават, че през 2027 г.- 2028 г. ще се наложат неизбежни финансови корекции.

Те уточняват и че тази им прогноза в голяма степен се потвърждава и от заключенията на мисията на МВФ в страната, както и от всички независими експерти и органи (например Фискалния съвет), които имат отношение към бюджетната стабилност.