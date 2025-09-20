Заместник-председателите на ДПС-Ново начало влизат в Националния борд по водите

Заместник-председателите на парламентарната група на ДПС-Ново начало ще се включат в работата на Националния борд по водите, съобщават на сайта на политическата сила.

Оттам изразяват задоволство, че Делян Пеевски, лидер на ДПС и на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ e получил отговор от премиера Росен Желязков за работата по кризата с водите. „Това е НОВО НАЧАЛО!“ подчертават от екипа на Пеевски.

Така във вторник (23 септември) заместник-председателите на „ДПС-Ново начало“ Байрам Байрам, Ертен Анисова, Искра Михайлова-Копарова, Йордан Цонев, Станислав Анастасов, Халил Летифов, Хамид Хамид ще се включат в работата на Националния борд по водите.