Според Цончо Ганев у нас се наблюдава нещо нехарактерно за нито една от държавите, влезли в еврозоната

Това, което се наблюдава в България, може би не е било в нито една от държавите, влезли в еврозоната. А то е, че поголовното поскъпване на абсолютно всичко настъпи веднага след като започна да се говори, че реално влизаме в еврозоната. Това коментира в ефира на БНТ депутатът от БНТ – Цончо Ганев.

Той добави и че още преди месеци протестите в защита на националния суверенитет по отношение на фискалната и монетарна политика са станали социални.

Цончо Ганев поясни, че преди няколко дни е станало ясно, че правителството иска да продължи да взима кредити, защото в момента имаме 19 млрд. лева, заложени за теглене тази година, но лихвите ще са по-високи от тези, които предварително сме очаквали.

Ганев добави, че причината да се вдигат лихвите по кредитите, които възнамеряваме да изтеглим, не е в покачването на кредитния ни рейтинг или в предстоящото ни влизане в еврозоната, а в реалната икономика.

Депутатът от „Възраждане“ предупреди, че особено извън София обществото ни е много бедно, а повечето хора в парламента живеят с мисълта, че България се изчерпва само с това какво се случва в столицата, докато извън нея – по отношение на бедността и обезлюдяването – ситуацията е потресаваща.