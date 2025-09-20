РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Вицепремиерът Атанас Зафиров ще посети Технологичния център TUMO в Армения

Атанас Зафиров, tumo

В периода от 20-23 септември 2025 г. вицепремиерът Атанас Зафиров ще бъде на официално посещение в Армения. То е по покана на неговия колега – арменският вицепремиер Тигран Хачатрян.

В Армения вицепремиерът Зафиров и водената от него делегация ще се включат в тържествата по повод Деня на независимостта на Армения, който съвпада с датата, на която и България обявява независимост – 22 септември.

Предвидено е българската делегация да посети Технологичния център TUMO и Инженерния град.

По време на посещението си Атанас Зафиров ще се срещне с министър-председателя на Армения Никол Пашинян, с вицепремиера Тигар Хачатрян, с министъра на високите технологии и промишлеността Мхитар Айрапетян, както и с председателя на групата за приятелство Армения-България в Народното събрание Бабкен Тунян.

Вицепремиерът Атанас Зафиров е пет мандата председател на групата за приятелство с Армения в пет различни парламента. Освен това е носител на Медал на благодарността, връчен му лично от президента на Армения.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

