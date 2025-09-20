Асен Василев коментира размяната на реплики с Пеевски на бул. „Дондуков“: Видя се един безпомощен човек

За клеветите от Пеевски ще търся правата си по съдебен ред, но се видя и нещо друго – видя се един безпомощен човек, който крещи и заплашва. Това коментира депутатът от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Асен Василев в Пазарджик по повод думите на Делян Пеевски, че е „крадец, ограбил икономиката„.

Василев добави, цитиран от БТА, че единственото нещо, което се изисква от българските граждани, от министрите в правителството и от съдиите, и прокурорите, е да кажат на Пеевски да си ходи там, откъдето е дошъл, и да не си превишава правомощията.

Василев е в Пазарджик, където присъства на откриването на кампанията на коалицията „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“. Припомняме, че на 12 октомври там предстоят избори за общински съвет.

Асен Василев отбеляза, че ако гражданите гласуват, няма да има значение колко гласа е купил Пеевски, защото при 20% избирателна активност, купените гласове вероятно ще са половината.

Той подчерта, че това, което е изключително важно да се каже – не само на живеещите в Пазарджик, но и на всички граждани, е, че битката е като навсякъде в България. Един срещу застават новият кмет Петър Куленски, който е започнал да почиства града, и старият кмет, който държи старата фирма за боклук.

Гражданите имат избор – или да гласуват и нещата да се случат по мирен начин, или да продължат да ги ограбват и да пълнят касичките на Делян Пееевски, обясни Асен Василев.

По отношение на казуса с изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов – Асен Василев отбеляза, че министърът на правосъдието трябва да свика Висшия съдебен съвет, прокурорската и съдебната колегия.

„В момента имаме главен прокурор, който е незаконен. Имаме министър на провосъдието, който гласува този закон на шестия месец да се сменя главният прокурор. Да се свика Висшият съдебен съвет, да свикат прокурорската и съдебната колегия и да им се обясни какво е имал предвид авторът, когато е написал законът за тези шест месеца. Време е да се сложи ред в държавата“, подчерта Василев.