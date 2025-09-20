Столичната община е възложила проверка по повод къртенето на жълти павета до парламента

От Столичната община обявиха, че са възложили веднага проверка, след като са получили сигнала за къртенето на жълтите павета пред служебния вход на Народното събрание. Те са изпратили на място и екип на Столичния инспекторат и представители на районната администрация, съобщи БТА.

При проверката е станало ясно, че изпълнителите на строителните дейности не могат да представят документи. От общината добавят и че им е бил съставен протокол.

Припомняме, че по-рано днес съпредседателят на „Да, България!“ Ивайло Мирчев алармира, че „ударна съботна бригада кърти жълтите павета, за да сложи антипаркинг колчета пред служебния вход на Народното събрание и никой да не може да блокира Пеевски“.