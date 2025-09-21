Археолози откриха край Караново постамент от трети век с надпис, посветен на жена философ

Постамент от трети век с надпис, посветен на жена философ на име Юлия Флавия Магна, бе открит при археологически проучвания край новозагорското село Караново, съобщи кореспондент на БТА.

Археологът проф. д-р Борис Борисов обясни, че върху постамента е имало статуя и той се надява тя да бъде открита при бъдещи разкопки.



Директорът на Историческия музей в Нова Загора Генчо Димитров, който е заместник-ръководител на проучванията, започнали на 3 септември, заяви, че през този археологически сезон най-изненадващото и голямо откритие е въпросният мраморен постамент с надпис.

Става въпрос за посвещение на Луций Геминий Тертул – десетредов надпис на старогръцки език. Според текста Тертул посвещава паметника на философа Юлия Флавия Магна. Името Флавия Магна не е типично за тази част на Тракия и е възможно тя да е била от друг регион и по-късно да се е заселила там, където е открит постаментът, смятат археолозите. Освен това за трети век не е било особено характерно да има жени – философи.

Според текста Луций Геминий Тертул, който е бил високо поставена фигура – от конническото съсловие, увековечава паметта ѝ в чест на това, че му е направила много услуги. Оттук археолозите заключават, че Юлия Флавия Магна е имала сериозен обществен авторитет и е била почитана.

Постаментът е добре запазен. Той е с височина 174 см, като в най-широката си част е над 70 см, с тегло над тон и половина по предварителни изчисления.

Генчо Димитров сподели, че предстои находката да бъде експонирана в Историческия музей в Нова Загора, за да може посетителите й да се радват. Той подчерта, че това е най-добре запазеният мраморен постамент с надпис в Новозагорско, откриван до момента. При тазгодишните разкопки са открити над 90 бронзови монети, керамика.