РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Археолози откриха край Караново постамент от трети век с надпис, посветен на жена философ

Караново

Постамент от трети век с надпис, посветен на жена философ на име Юлия Флавия Магна, бе открит при археологически проучвания край новозагорското село Караново, съобщи кореспондент на БТА.

Археологът проф. д-р Борис Борисов обясни, че върху постамента е имало статуя и той се надява тя да бъде открита при бъдещи разкопки.

Директорът на Историческия музей в Нова Загора Генчо Димитров, който е заместник-ръководител на проучванията, започнали на 3 септември, заяви, че през този археологически сезон най-изненадващото и голямо откритие е въпросният мраморен постамент с надпис.

Става въпрос за посвещение на Луций Геминий Тертул – десетредов надпис на старогръцки език. Според текста Тертул посвещава паметника на философа Юлия Флавия Магна. Името Флавия Магна не е типично за тази част на Тракия и е възможно тя да е била от друг регион и по-късно да се е заселила там, където е открит постаментът, смятат археолозите. Освен това за трети век не е било особено характерно да има жени – философи.

Според текста Луций Геминий Тертул, който е бил високо поставена фигура – от конническото съсловие, увековечава паметта ѝ в чест на това, че му е направила много услуги. Оттук археолозите заключават, че Юлия Флавия Магна е имала сериозен обществен авторитет и е била почитана.

Постаментът е добре запазен. Той е с височина 174 см, като в най-широката си част е над 70 см, с тегло над тон и половина по предварителни изчисления.

Генчо Димитров сподели, че предстои находката да бъде експонирана в Историческия музей в Нова Загора, за да може посетителите й да се радват. Той подчерта, че това е най-добре запазеният мраморен постамент с надпис в Новозагорско, откриван до момента. При тазгодишните разкопки са открити над 90 бронзови монети, керамика.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени