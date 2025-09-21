РЕГИСТРИРАЙ СЕ
В Плевен тръгна автошествие, което в знак на протест срещу безводието, ще блокира пътища

плевен

В Плевен в 16.00 часа тръгна автошествие на протестиращи срещу безводието, разказа кореспондент на БНР. Началният пункт бе парк „Кайлъка“. След това то ще премине през целия град, след което при автогарата ще се раздели в четири посоки. От 16.30 часа до 17.30 часа ще бъдат блокирани пътищата Плевен – София между Ясен и Долни Дъбник, главен път Русе – София при село Гривица, Плевен – Ловеч при село Брестовец.

За първи път като част от протеста ще бъдат блокирани и главен път София – Варна при пътен възел Абланица и главен път Ловеч – Троян. Движението ще бъде спряно от 17.00 часа до 18.00 часа.

Борислав Цветанов от сдружение „Контракорупция“ обяви, че правят автошествието с цел да бъдат забелязани от държавата и тя да им отпусне нужното финансиране за подмяната на ВиК-тръбите в Плевен, както и за магистрален водопровод.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

