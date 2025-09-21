РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Във Велико Търново започнаха да почистват 30 км напоителен канал, неизползван над 20 години

Велико Търново

Община Велико Търново започна да почиства 30 километра напоителен канал от язовир „Александър Стамболийски“ с цел да се справи с водната криза. По този канал не е била пускана вода повече от 20 години и в съоръжението са израснали огромни дървета, но общинарите не се отказват от желанието си да подпомогнат водоснабдяването на шест великотърновски и павликенски села, съобщава кореспондент на БНР.

Става въпрос за селата Никюп, Лесичери, Стамболово, Дичин, Паскалевец и Водолей.

Припомняме, че в област Велико Търново има близо 30 населени места, където е въведен воден режим. Заради безводието, бедствено положение за неопределено време е обявено в свищовските села Горна Студена, Хаджидимитрово и Алеково, в стражишкото Виноград, както и във вече споменатото великотърновско Никюп.

Община Велико Търново е наела тежка строителна техника, с която разрива канала, чиято дължина от Павликени до бедстващото село Никюп е 30 километра. Надеждите са, че след като каналът бъде почистен, това ще доведе до повишаване нивата на местните водоизточници не само за селата Никюп и Лесичери, но и за Стамболово, Дичин, Паскалевец и Водолей.

По заявка на „ВиК Йовковци“ екологичното министерство отпусна 4 млн. кубически метра вода от язовир „Александър Стамболийски“ за индиректно подхранване на подземните водоизточници, от които 2 млн. кубически метра са за водоснабдителната система „Павликени“.

Параграф 22

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

