Във Велико Търново започнаха да почистват 30 км напоителен канал, неизползван над 20 години

Община Велико Търново започна да почиства 30 километра напоителен канал от язовир „Александър Стамболийски“ с цел да се справи с водната криза. По този канал не е била пускана вода повече от 20 години и в съоръжението са израснали огромни дървета, но общинарите не се отказват от желанието си да подпомогнат водоснабдяването на шест великотърновски и павликенски села, съобщава кореспондент на БНР.

Става въпрос за селата Никюп, Лесичери, Стамболово, Дичин, Паскалевец и Водолей.

Припомняме, че в област Велико Търново има близо 30 населени места, където е въведен воден режим. Заради безводието, бедствено положение за неопределено време е обявено в свищовските села Горна Студена, Хаджидимитрово и Алеково, в стражишкото Виноград, както и във вече споменатото великотърновско Никюп.

Община Велико Търново е наела тежка строителна техника, с която разрива канала, чиято дължина от Павликени до бедстващото село Никюп е 30 километра. Надеждите са, че след като каналът бъде почистен, това ще доведе до повишаване нивата на местните водоизточници не само за селата Никюп и Лесичери, но и за Стамболово, Дичин, Паскалевец и Водолей.

По заявка на „ВиК Йовковци“ екологичното министерство отпусна 4 млн. кубически метра вода от язовир „Александър Стамболийски“ за индиректно подхранване на подземните водоизточници, от които 2 млн. кубически метра са за водоснабдителната система „Павликени“.