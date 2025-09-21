Финландският президент Стуб: Гаранциите за сигурност за Украйна изискват готовност за борба с Русия



Президентът на Финландия Александър Стуб обяви в интервю за британския „Гардиън“, че гаранциите за сигурност за Украйна, които се обсъждат от така наречената коалиция на желаещите, ще означават, че онези европейските страни, които ги подпишат, ще се ангажират да се бият с Русия, ако в бъдеще Москва отново започне военни действия срещу Украйна.

Той уточни, че гаранциите за сигурност по същество са възпиращ фактор. И за да може този възпиращ фактор да звучи правдоподобно, той трябва да е силен, обясни Стуб пред „Гардиън“, преди да отпътува за Ню Йорк за Общото събрание на ООН.

Той уточни, че гаранциите ще влязат в сила едва след едно бъдещо споразумение между Украйна и Русия, но настоя, че Русия няма да има право на вето върху техния формат.

От „Гардиън“ припомнят, че след срещата в Париж миналия месец френският президент Еманюел Макрон заяви пред репортери, че 26 държави са се ангажирали да бъдат част от „силите за успокоение“ (мироопазващите сили) в Украйна, като някои от тях се ангажират да присъстват там „по земя, въздух и море“.

Големият въпрос, който мнозина в Киев си задават, е дали споразуменията ще бъдат придружени от конкретни ангажименти. На въпроса дали гаранциите ще означават, че европейските страни заявяват, че ще бъдат готови да се ангажират с военен отговор на Русия в случай на бъдеща агресия срещу Украйна, Стуб отговаря: „Това е идеята на гаранциите за сигурност по дефиниция.“

Освен това според Стуб всякакви гаранции биха били безсмислени, ако не са подкрепени с реална сила.

От „Гардиън“ коментират, че през последните месеци Стуб се очерта като ключов играч в мирните преговори. Той е изградил близки отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп, включително с общата им страст – игри на голф. Така, благодарение на лични взаимоотношения, Финландия, с население от само 5.6 милиона, успява да изиграе изключително важна роля в комуникацията между Тръмп и европейските лидери, пишат от британската медия.

Стуб на няколко пъти тази година е заявявал, че президентът на САЩ започва да губи търпение по отношение руския президент Владимир Путин, но досега острите думи на Тръмп срещу Путин не са приемали форма на някакви конкретни действия.